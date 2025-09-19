UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Мудрик зробив несподіваний вибір: замість футболу його готують до Олімпіади?

Михайло Мудрик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив 100 мільйонів євро, хоче завершити футбольну кар’єру, і тепер планує представляти Україну на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Marca.

Від футбольного феномену до легкоатлета

Коли "Челсі" придбав Михайла Мудрика у січні 2023 року, український вінгер вважався одним із найперспективніших гравців Європи.

За оцінками експертів, його швидкість у дебютному матчі за лондонський клуб досягала 36,67 км/год, що робило його одним із найшвидших футболістів континенту.

Але вже у грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину.

А в червні 2025 року він офіційно отримав обвинувачення, і його футбольна кар'єра була призупинена.

Поворот кар’єри

Напевно, український спринтер сподівається, що його вибухова швидкість на футбольному полі допоможе здобути успіх у легкій атлетиці. Але дистанція, на якій виступатиме українець, поки невідома.

Шлях до Олімпіади, у нього точно непростим. Мудрику необхідно виконати мінімальні нормативи Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір національної команди у 2027 році.

Нагадаємо, Михайло Мудрик приєднався до "Челсі" у січні 2023 року та провів за клуб 73 матчі.

Також читайте, про найкращі голи Михайла Мудрика за "Челсі" та "Шахтар".

Крім того, дізнайтеся, чому Мудрика позбавили водійських прав у Великій Британії на 6 місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниЧелсиФутболЛегка атлетика