Мудрик увірвався до топ-рейтингу АПЛ: у "Челсі" йому немає рівних
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик серед найшвидших футболістів англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х статистичного видання Squawka.
Швидкість українського півзахисника в матчі АПЛ досягла 35,79 км на годину. Це п'ятий результат у лізі і найкращий у "Челсі".
А найшвидшим гравцем Прем'єр-ліги 2024/25 є захисник лондонського "Тоттенхема" Мікі ван де Вен. В одному з епізодів 23-річний нідерландець зумів розвинути швидкість 37,12 км/год.
Топ-10 найшвидших гравців АПЛ 2024/25
- Мікі ван де Вен ("Тоттенхем") – 37.12 км/год
- Матеуш Нуньєш ("Манчестер Сіті") – 36.72
- Карлос Форбс ("Вулверхемптон") – 36.57
- Антоні Еланга ("Ноттінгем") – 35.9
- Михайло Мудрик ("Челсі") – 35.79
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 35.74
- Тімо Вернер ("Тоттенхем") – 35.69
- Антоні Робінсон ("Фулхем") – 35.63
- Габріел Мартінеллі ("Арсенал") – 35.57
- Амаду Онана ("Астон Вілла") – 35.54
Мудрик у "Челсі" в сезоні 2024/25
Півзахисник збірної України взяв участь у 14-ти матчах лондонців в сезоні. Загалом на полі провів 760 хвилин.
Найкращі показники він має в Лізі конференцій, де в основному турнірі зіграв три повних матчі, забив два голи та тричі асистував партнерам. Ще один пас він зробив у кваліфікації ЛК. Разом з передачею в Кубку Англійської ліги – це всі його результативні дії в сезоні.
З усіх турнірів, де грає "Челсі", найгірші справи Мудрика – в АПЛ. В семи матчах українець провів на полі 146 хвилин, результативними діями поки не відзначився.
Раніше зірка АПЛ отримав максимальний бан за вислів про одноклубника.
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