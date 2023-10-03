ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голи на будь-який смак: 5 знакових "банок" від Мудрика, які він запам'ятає на все життя

Вівторок 03 жовтня 2023 11:00
UA EN RU
Голи на будь-який смак: 5 знакових "банок" від Мудрика, які він запам'ятає на все життя Михайло Мудрік (фото: facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитро Войналович

Михайло Мудрік - талановитий футболіст, який у своєму молодому віці забив чимало гарних голів за "Шахтар". А тепер 22-річний лівий вінгер вже засмучує суперників "Челсі". Перший гол у футболці "аристократів" у АПЛ Михайло забив у ворота лондонського "Фулхема" 2 жовтня.

РБК-Україна пропонує згадати найяскравіші та знакові голи Мудрика у його кар'єрі станом на сьогодні.

Гол у ворота "РБ Лейпциг"

Голи в Лізі чемпіонів запам'ятовуються, звичайно, надовго. А тим більше, коли ти забиваєш у матчі, в якому твоя команда громить один із найкращих клубів Європи. Так, у сезоні 2022-2023 "Шахтар" із Мудриком на виїзді здолав "РБ Лейпциг" з рахунком 1:4. Міша тоді взяв участь у трьох із чотирьох голів "гірників". Він як забивав сам, так і допомагав відзначитись партнерам.

Шедевр "Селтіку"

Уже наступного туру Мудрик знову забив! Цього разу - шотландському "Селтіку". Судаков розібрався в центрі поля і вирізав розкішний пас, а Михайло зблизився з воротами і пробив над Джо Хартом.

І знову "Селтік"

У виїзному матчі проти "кельтів" зусиллями Мудрика "Шахтар" не просто вирвав нічию, а й - що найголовніше - забезпечив собі й клубу продовження євросезону.

До речі, у тій грі український вінгер зумів розвинути рекордну (за всю історію "Шахтаря" з моменту відстеження) швидкість, яка сягнула 36,6 км/год.

Дебютний гол за збірну України

Дебютний гол за національну команду Мудрик забив у товариському благодійному матчі збірної України проти менхенгладбахської "Борусії".

Перший гол за "Челсі"

Свій перший гол за "Челсі" Мудрик забив улітку 2023 року під час турне "аристократів" по США. Це сталося у матчі проти англійського "Брайтона". На 63-й хвилині українець забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика після ефектної командної роботи з Ніколасом Джексоном.

Бонус

Якщо ви досі не бачили приголомшливий гол Мудрика у ворота "Фулгема", який українець точно запам'ятає на все життя, пропонуємо вам насолодитися ним прямо зараз.

Нагадаємо, Мудрик офіційно перейшов до "Челсі" у січні 2023 року з донецького "Шахтаря" за рекордні для України 100 млн євро. 22-річний футболіст підписав контракт із лондонським клубом на 8,5 років - до 30 червня 2030 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси Шахтар Футбол
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського