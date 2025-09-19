Мудрик сделал неожиданный выбор: вместо футбола его готовят к Олимпиаде?

От футбольного феномена до легкоатлета

Когда "Челси" приобрел Михаила Мудрика в январе 2023 года, украинский вингер считался одним из самых перспективных игроков Европы.

По оценкам экспертов, его скорость в дебютном матче за лондонский клуб достигала 36,67 км/ч, что делало его одним из самых быстрых футболистов континента.

Но уже в декабре 2024 года его временно отстранили после положительного теста на запрещенное вещество.

А в июне 2025 года он официально получил обвинения, и его футбольная карьера была приостановлена.

Поворот карьеры

Наверное, украинский спринтер надеется, что его взрывная скорость на футбольном поле поможет добиться успеха в легкой атлетике. Но дистанция, на которой будет выступать украинец, пока неизвестна.

Путь к Олимпиаде, у него точно непростой. Мудрику необходимо выполнить минимальные нормативы Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отбор национальной команды в 2027 году.