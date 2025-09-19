RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Мудрик сделал неожиданный выбор: вместо футбола его готовят к Олимпиаде?

Михаил Мудрик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Игрок "Челси" Михаил Мудрик, за которого клуб заплатил 100 миллионов евро, хочет завершить футбольную карьеру, и теперь планирует представлять Украину на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Marca.

От футбольного феномена до легкоатлета

Когда "Челси" приобрел Михаила Мудрика в январе 2023 года, украинский вингер считался одним из самых перспективных игроков Европы.

По оценкам экспертов, его скорость в дебютном матче за лондонский клуб достигала 36,67 км/ч, что делало его одним из самых быстрых футболистов континента.

Но уже в декабре 2024 года его временно отстранили после положительного теста на запрещенное вещество.

А в июне 2025 года он официально получил обвинения, и его футбольная карьера была приостановлена.

Поворот карьеры

Наверное, украинский спринтер надеется, что его взрывная скорость на футбольном поле поможет добиться успеха в легкой атлетике. Но дистанция, на которой будет выступать украинец, пока неизвестна.

Путь к Олимпиаде, у него точно непростой. Мудрику необходимо выполнить минимальные нормативы Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отбор национальной команды в 2027 году.

Напомним, Михаил Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года и провел за клуб 73 матча.

Также читайте, о лучших голах Михаила Мудрика за "Челси" и "Шахтер".

Кроме того, узнайте, почему Мудрика лишили водительских прав в Великобритании на 6 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЧелсиФутболЛегкая атлетика