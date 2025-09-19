Мудрик сделал неожиданный выбор: вместо футбола его готовят к Олимпиаде?

Игрок "Челси" Михаил Мудрик, за которого клуб заплатил 100 миллионов евро, хочет завершить футбольную карьеру, и теперь планирует представлять Украину на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Marca.
Когда "Челси" приобрел Михаила Мудрика в январе 2023 года, украинский вингер считался одним из самых перспективных игроков Европы.
По оценкам экспертов, его скорость в дебютном матче за лондонский клуб достигала 36,67 км/ч, что делало его одним из самых быстрых футболистов континента.
Но уже в декабре 2024 года его временно отстранили после положительного теста на запрещенное вещество.
А в июне 2025 года он официально получил обвинения, и его футбольная карьера была приостановлена.
Наверное, украинский спринтер надеется, что его взрывная скорость на футбольном поле поможет добиться успеха в легкой атлетике. Но дистанция, на которой будет выступать украинец, пока неизвестна.
Путь к Олимпиаде, у него точно непростой. Мудрику необходимо выполнить минимальные нормативы Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отбор национальной команды в 2027 году.
Напомним, Михаил Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года и провел за клуб 73 матча.
