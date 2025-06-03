"Мучитиме совість": Орбан заявив, що не допустить вступу України до ЄС

На думку Орбана, розширення ЄС - благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України. Адже, за його словами, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".

"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми витратили на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди йдуть гроші європейців", - заявив угорський прем'єр.

Він стверджує, що через десять років "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками та перед країною", якщо не зробить зараз "усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України".

"Тож, попри спеку і свята, що наближаються, ми повинні говорити про VOKS (опитування угорців про їхнє ставлення щодо вступу України до ЄС - ред.). Щогодини кожного дня, щоб якомога більше угорців могли висловити свою думку про те, в якій країні та в якому Союзі вони хочуть жити наступні десятиліття", - додав Орбан.