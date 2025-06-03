"Мучитиме совість": Орбан заявив, що не допустить вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне докласти усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського прем'єра.
На думку Орбана, розширення ЄС - благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України. Адже, за його словами, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".
"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми витратили на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди йдуть гроші європейців", - заявив угорський прем'єр.
Він стверджує, що через десять років "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками та перед країною", якщо не зробить зараз "усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України".
"Тож, попри спеку і свята, що наближаються, ми повинні говорити про VOKS (опитування угорців про їхнє ставлення щодо вступу України до ЄС - ред.). Щогодини кожного дня, щоб якомога більше угорців могли висловити свою думку про те, в якій країні та в якому Союзі вони хочуть жити наступні десятиліття", - додав Орбан.
Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Окрім того, він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.
У квітні угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують вступ України до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.
Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.
Окрім того, Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". За його словами, значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.
Він також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".
Як повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, Європейський Союз має розуміння, як діяти, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане. Розглядається план Б і план В.
Нещодавно Орбан знову виступив проти членства України в ЄС. Він заявив, що хоче миру в Європі, а Україна нібито цьому заважає.
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