"Мрія" йде у дитсадки: з якого числа в Україні стартує пілотний проєкт

Що і коли змінить "Мрія.Дошкілля"

Під час Mintsyfra Summit у столиці українцям розповіли, що "Мрія" розширюється - старт пілотування "Мрія.Дошкілля" запланований з 1 червня 2026 року.

"Мета - перший крок до поєднання двох ланок освіти: дошкілля та школи", - пояснили громадянам.

Очікується, що запуск проєкту дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи.

При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект (ШІ).

Тим часом батькам юних українців "Мрія.Дошкілля" дасть більше прозорості та розуміння освітнього процесу.

За даними Мінцифри, в цілому пілот охопить 40 дитячих садочків із шести областей України:

Одеської;

Івано-Франківської;

Рівненської;

Київської;

Запорізької;

Дніпропетровської.

Варто зазначити, що можливість подавати заявки на участь у пілотному проєкті "Мрія.Дошкілля" на порталі mriia.gov.ua заклади дошкільної освіти (ЗДО) отримали дещо раніше.

"Мрія" вже доступна для шкіл, а згодом охопить усі освітні ланки: дошкілля, позашкілля, профтехнічну і вищу освіту та освіту для дорослих", - зазначається на платформі.

Чим важлива "Мрія"

"Мрія" - це державна цифрова освітня екосистема, розроблена для об'єднання дітей, батьків та педагогів в єдиному зручному просторі:

на вебпорталі;

у застосунку.

Основна відмінність між додатком і платформою полягає у тому, що першим можуть користуватися і вчителі, і батьки, і учні.

Тоді як вебпортал - призначений для вчителів (вихователів) та адміністрації закладів освіти (оскільки має розширений функціонал, який допомагає освітянам позбутися зайвої бюрократії та приділяти максимум уваги навчанню дітей).