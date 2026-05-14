"Мрія" идет в детсады: с какого числа в Украине стартует пилотный проект

Что и когда изменит "Мрія.Дошкілля"

Во время Mintsyfra Summit в столице украинцам рассказали, что "Мрія" расширяется - старт пилотирования "Мрія.Дошкілля" запланирован с 1 июня 2026 года.

"Цель - первый шаг к объединению двух звеньев образования: дошкольного и школьного", - объяснили гражданам.

Ожидается, что запуск проекта даст воспитателям больше времени для детей, ведь у них будет меньше бумажной работы.

При этом быстрее создавать планы занятий и расписание дня педагогам будет помогать искусственный интеллект (ИИ).

Между тем родителям юных украинцев "Мрія.Дошкілля" даст больше прозрачности и понимания образовательного процесса.

По данным Минцифры, в целом пилот охватит 40 детских садов из шести областей Украины:

Одесской;

Ивано-Франковской;

Ровенской;

Киевской;

Запорожской;

Днепропетровской.

Что изменит "Мрія.Дошкілля" (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что возможность подавать заявки на участие в пилотном проекте "Мрія.Дошкілля" на портале mriia.gov.ua учреждения дошкольного образования (ЗДО) получили несколько раньше.

"Мрія" для ЗДО - удобный и полезный инструмент (скриншот: mriia.gov.ua)

"Мрія" уже доступна для школ, а впоследствии охватит все образовательные звенья: дошкольное, внешкольное, профтехническое и высшее образование и образование для взрослых", - отмечается на платформе.

Чем важна "Мрія"

"Мрія" - это государственная цифровая образовательная экосистема, разработанная для объединения детей, родителей и педагогов в едином удобном пространстве:

на веб-портале;

в приложении.

Основное отличие между приложением и платформой заключается в том, что первым могут пользоваться и учителя, и родители, и ученики.

Тогда как веб-портал - предназначен для учителей (воспитателей) и администрации учебных заведений (поскольку имеет расширенный функционал, который помогает педагогам избавиться от лишней бюрократии и уделять максимум внимания обучению детей).