"Мрія" для найменших. Освітній застосунок стане доступним у дитячих садочках

Уряд ухвалив зміни до постанови, які розширюють освітній застосунок "Мрія" на дошкільні заклади. Тепер платформа супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи, створюючи єдину освітню екосистему.

Школи та дитсадки можуть зареєструватися на веб-порталі Мрія . Там же доступний застосунок для батьків, учнів і вчителів.

Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії зможуть публікувати власні навчальні матеріали.

Батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи своєї дитини прямо через застосунок.

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, що торік Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Він надає змогу побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки. З квітня 2025 року заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. У планах уряду розширити застосунок "Мрія" і для університетів.

