Стало відомо, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним
Застосунок "Мрія" для українських шкіл буде безкоштовним. Батькам і дітям не доведеться платити за його використання, що робить його доступним для всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ співкерівника проекту "Мрія" Олександра Павленка на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".
"Мрія" - безкоштовна назавжди. Вона буде безкоштовною для шкіл, для батьків, для дітей, як учасників освітнього процесу. Вона створена для України і буде працювати в Україні", - зазначив Павленко.
Він уточнив, що приєднатися до "Мрії" можна двома способами.
Перший - в індивідуальному порядку. Школи можуть подати заявку на сайті, і розробники застосунку якнайшвидше її опрацюють, зв'яжуться і допоможуть впровадити "Мрію" в конкретній школі.
Другий - впровадження "Мрії" на рівні громади. Це може бути окрема громада, місто чи навіть уся область. Зокрема, "Мрію" вже впроваджують у Запорізькій області.
Застосунок "Мрія"
Нагадаємо, станом на зараз застосунком "Мрія" користується лише частина українських шкіл.
Починаючи відсьогодні будь-яка школа по всій країні може подати заявку на впровадження застосунку.
Також, за словами президента України Володимира Зеленського, такий застосунок зроблять доступним для дитсадків та університетів.
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