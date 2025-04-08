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Стало відомо, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним

Київ, Вівторок 08 квітня 2025 21:05
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Стало відомо, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним Ілюстративне фото: українські школи можуть безкоштовно користуватися застосунком "Мрія" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Застосунок "Мрія" для українських шкіл буде безкоштовним. Батькам і дітям не доведеться платити за його використання, що робить його доступним для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ співкерівника проекту "Мрія" Олександра Павленка на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".

"Мрія" - безкоштовна назавжди. Вона буде безкоштовною для шкіл, для батьків, для дітей, як учасників освітнього процесу. Вона створена для України і буде працювати в Україні", - зазначив Павленко.

Він уточнив, що приєднатися до "Мрії" можна двома способами.

Перший - в індивідуальному порядку. Школи можуть подати заявку на сайті, і розробники застосунку якнайшвидше її опрацюють, зв'яжуться і допоможуть впровадити "Мрію" в конкретній школі.

Другий - впровадження "Мрії" на рівні громади. Це може бути окрема громада, місто чи навіть уся область. Зокрема, "Мрію" вже впроваджують у Запорізькій області.

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, станом на зараз застосунком "Мрія" користується лише частина українських шкіл.

Починаючи відсьогодні будь-яка школа по всій країні може подати заявку на впровадження застосунку.

Також, за словами президента України Володимира Зеленського, такий застосунок зроблять доступним для дитсадків та університетів.

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Мрия Школа Освіта в Україні
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