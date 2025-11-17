У "Мрії" з’явився новий розділ: як у два кліки знайти гурток для дитини за інтересами
У застосунку "Мрія" запустили новий розділ "Позашкілля", де батьки можуть знайти гуртки та секції за інтересами або найближчою локацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
До освітньої екосистеми вже додали понад 6 тисяч гуртків, зібраних спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури. Серед доступних активностей - спорт, малювання, наука, музика, танці, програмування, фотографія, рукоділля, скаутинг та пласт. Кожен гурток має картку з описом, контактами та важливими деталями
Батьки можуть обирати безплатні або платні заняття поруч із домом, а також онлайн-заняття для дистанційного навчання. Повідомляють, що незабаром у "Мрії" з’явиться можливість записувати дітей на гуртки та відстежувати їх у розкладі дня.
Також планують запустити рекомендаційну систему на основі штучного інтелекту, яка підбиратиме гуртки відповідно до інтересів кожної дитини, що допоможе родинам швидше знаходити цікаві активності, а школам - презентувати гуртки та групи продовженого дня у єдиному цифровому просторі.
Нагадаємо, минулого року в Україні розпочали тестування шкільного застосунку "Мрія". Через нього учні можуть переглядати оцінки, домашні завдання та іншу навчальну інформацію. Із квітня 2025 року подати заявку на впровадження "Мрії" можуть усі українські школи. Уряд також планує розширити функціонал застосунку для використання в університетах.
Також ми розповідали, що уряд розширив освітній застосунок "Мрія" на дитячі садки, створивши єдину цифрову платформу від дошкілля до школи. Вихователі отримають інструменти для обліку занять і відвідуваності, а батьки - доступ до інформації про дитину. Платформа також підтримуватиме гейміфікацію та публікацію навчального контенту.