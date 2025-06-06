Можна на вулицю? У Тернополі повторно перевірили якість повітря після атаки РФ
У Тернополі повторно перевірили повітря на забруднення після обстрілу РФ. Якість повітря нормалізувалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Надала в Telegram.
Він зазначив, що Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.
Показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми.
"Заміри будуть продовжуваться протягом дня. Можна виходити на вулицю", - повідомив міський голова.
Нагадаємо, вночі 6 червня Росія вдарила по Тернополю ракетами і дронами. Під обстріл потрапили промислові об'єкти та інфраструктура. Голова Тернопільської ОВА назвав сьогоднішню атаку наймасованішою з початку повномасштабної війни.
У Тернополі внаслідок атаки виникли пожежі і спостерігалося задимлення. Після перевірки у повітрі зафіксували деякі шкідливі речовини.
Жителям, особливо дітям та літнім людям, порекомендували не виходити на вулицю і обов'язкового зачинити вікна у будинках.
Масована атака РФ
У ніч на 6 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши дрони "Шахед", крилаті ракети та балістику. Під обстрілами опинилися Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, а також Київська і Львівська області.
Внаслідок атаки на Київ трагічно загинули троє рятувальників, ще понад 10 співробітників ДСНС отримали поранення.
У Луцьку пошкоджено дев'ятиповерхівку через російську атаку. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло хлопця.
Більше про наслідки нової атаки РФ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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