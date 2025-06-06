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"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки

Тернопіль, П'ятниця 06 червня 2025 07:00
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"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки Фото: РФ масовано атакувала Тернопіль (t.me/V_Negoda_TODA)
Автор: Наталія Юрченко

Ворог під ранок атакував Тернопіль. У місті повідомляють про "прильоти" по інфраструктурі, перебої зі світлом та задимлення.

Всі подробиці про наслідки атаки на Тернопіль - у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Прильоти" по інфраструктурі

Як повідомив мер міста Сергій Надал, у Тернополі зафіксовані влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Внаслідок обстрілу частина Тернополя без електроенергії, тиск води по місту понижений.

Надал також додав, що у місті спостерігається специфічний гул, його чути в районі Березовиці. Це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Задимлення у місті

"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб", - повідомив Надал.

Він також закликав містян закрити вікна і не виходьте з дому без крайньої потреби.

"Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", - додав він.

Наймасованіший обстріл

Глава Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, коментуючи нічну атаку, назвав її наймасованішою на область.

"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", - додав він.

Постраждалі

Голова Тернопільської ОВА повідомив про п'ятьох постраждалих у Тернополі. Їм надається медична допомога.

Він уточнив, що у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки крилатими ракетами "Калібр" та "Шахедами".

Нагадаємо, сьогодні ворог здійснив комбіновану атаку на Україну, запустивши спочатку "шахеди", а потім балістику, "Калібри" та крилаті ракети. Про вибухи, крім Тернополя, повідомляли у Києві, Луцьку, Львівській області, Рівному, Чернігові. У містах зафіксовані руйнування багатоповерхівок, АЗС, освітніх та державних установ.

У Києві є жертви та десятки поранених. Також про постраждалих повідомили і в Луцьку.

Детальніше про наслідки нічної атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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Тернопіль Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла Ракетна атака
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"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
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