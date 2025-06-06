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У Тернополі після атаки забруднене повітря, влада звернулася з важливим закликом

Тернопіль, П'ятниця 06 червня 2025 08:44
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У Тернополі після атаки забруднене повітря, влада звернулася з важливим закликом Фото: РФ масовано атакувала Тернопіль (t.me/V_Negoda_TODA)
Автор: Ірина Глухова

У Тернополі зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі після російського удару. Людей просять не виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоду.

Він повідомив, що за інформацією держустанови "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 08:00 6 червня за результатами замірів на межі зони ураження виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій деяких шкідливих речовин.

Через сильне задимлення та погіршення якості повітря мешканців закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці, особливо дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Заміри продовжуються, фахівці обіцяють інформувати про зміну ситуації додатково.

Нагадаємо, що 6 червня російські війська атакували Тернопіль ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, пошкоджено промислову інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, частина населення залишилась без електропостачання та води.

Для ліквідації наслідків працюють понад 110 рятувальників та десятки одиниць техніки.

Всі подробиці про атаку на Тернопіль - у матеріалі РБК-Україна.

Про вибухи, крім Тернополя, повідомляли у Києві, Луцьку, Львівській області, Рівному, Чернігові. У містах зафіксовані руйнування багатоповерхівок, АЗС, освітніх та державних установ.

Для атаки на Київ ворог застосував балістичні ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Все, що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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