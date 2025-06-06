У Тернополі після атаки забруднене повітря, влада звернулася з важливим закликом
У Тернополі зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі після російського удару. Людей просять не виходити з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоду.
Він повідомив, що за інформацією держустанови "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 08:00 6 червня за результатами замірів на межі зони ураження виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій деяких шкідливих речовин.
Через сильне задимлення та погіршення якості повітря мешканців закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці, особливо дітей та осіб із хронічними захворюваннями.
Заміри продовжуються, фахівці обіцяють інформувати про зміну ситуації додатково.
Нагадаємо, що 6 червня російські війська атакували Тернопіль ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, пошкоджено промислову інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, частина населення залишилась без електропостачання та води.
Для ліквідації наслідків працюють понад 110 рятувальників та десятки одиниць техніки.
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