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Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ

Київ, П'ятниця 06 червня 2025 07:41
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Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ Фото: Київ атакували дрони і ракети РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська, Наталія Юрченко

РФ вночі атакувала Київ "Шахедами" та балістикою. Станом на ранок у місті є загиблі, руйнування зафіксовані в шести районах, а червона гілка метро працює лише на правому березі.

Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Пошкодження у 6 районах

За даними КМВА у Києві зафіксовані пожежі у багатоповерхівках, на АЗС, у нежитлових приміщеннях та на відкритій території.

  • Соломʼянський район - загоряння на 11 поверсі 16-поверхівки.
  • Дарницький район - падіння уламків на трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі.
  • Голосіївський район - пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, падіння уламків біля АЗС.
  • Деснянський район - уламки дрона на відкритій території.
  • Шевченківський район - пожежа в зоні нежитлової забудови.
  • Дніпровський район - значні пошкодження АЗС.

Фото: пошкоджена висотка у Солом'янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жертви

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 20 постраждали.

Пошкоджено метро

Внаслідок комбінованої атаки на Київ пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" - "Лівобережна" червоної лінії метро.

Протягом дня поїзди курсуватимуть лише на правому березі - між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал між поїздами на червоній гілці метро - 4 хвилини 30 секунд.

Орієнтовний термін робіт - доба.

Через пошкодження метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М

Комбінована атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні вночі та під ранок РФ атакувала Україну ударними дронами, балістикою, "Калібрами". Також у повітря піднімався ворожий Ту-95МС, який запускав по Україні крилаті ракети.

Під ударом, окрім Києва, опинилися зокрема Чернігів, Луцьк, Львівська область. У Тернопільській ОВА заявили про наймасованішу атаку на регіон, у місті численні "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.

Детальніше про наслідки атаки на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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