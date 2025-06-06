Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ

РФ вночі атакувала Київ "Шахедами" та балістикою. Станом на ранок у місті є загиблі, руйнування зафіксовані в шести районах, а червона гілка метро працює лише на правому березі.

Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Пошкодження у 6 районах За даними КМВА у Києві зафіксовані пожежі у багатоповерхівках, на АЗС, у нежитлових приміщеннях та на відкритій території. Соломʼянський район - загоряння на 11 поверсі 16-поверхівки.

Дарницький район - падіння уламків на трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі.

Голосіївський район - пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, падіння уламків біля АЗС.

Деснянський район - уламки дрона на відкритій території.

Шевченківський район - пожежа в зоні нежитлової забудови.

Дніпровський район - значні пошкодження АЗС. Фото: пошкоджена висотка у Солом'янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна) Жертви Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 20 постраждали. Пошкоджено метро Внаслідок комбінованої атаки на Київ пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" - "Лівобережна" червоної лінії метро. Протягом дня поїзди курсуватимуть лише на правому березі - між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал між поїздами на червоній гілці метро - 4 хвилини 30 секунд. Орієнтовний термін робіт - доба. Через пошкодження метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М