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Можно на улицу? В Тернополе повторно проверили качество воздуха после атаки РФ

Тернополь, Пятница 06 июня 2025 15:48
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Можно на улицу? В Тернополе повторно проверили качество воздуха после атаки РФ Фото: в Тернополе нормализовалось качество воздуха после атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернополе повторно проверили воздух на загрязнение после обстрела РФ. Качество воздуха нормализовалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram.

Он отметил, что Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

Показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МОЗ Украины. Радиационный фон также в пределах нормы.

"Замеры будут продолжаться в течение дня. Можно выходить на улицу", - сообщил городской голова.



Напомним, ночью 6 июня Россия ударила по Тернополю ракетами и дронами. Под обстрел попали промышленные объекты и инфраструктура. Глава Тернопольской ОВА назвал сегодняшнюю атаку самой массированной с начала полномасштабной войны.

В Тернополе в результате атаки возникли пожары и наблюдалось задымление. После проверки в воздухе зафиксировали некоторые вредные вещества.

Жителям, особенно детям и пожилым людям, порекомендовали не выходить на улицу и обязательного закрыть окна в домах.

Массированная атака РФ

В ночь на 6 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив дроны "Шахед", крылатые ракеты и баллистику. Под обстрелами оказались Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, а также Киевская и Львовская области.

В результате атаки на Киев трагически погибли трое спасателей, еще более 10 сотрудников ГСЧС получили ранения.

В Луцке повреждена девятиэтажка из-за российской атаки. Спасатели достали из-под завалов дома тело парня.

Больше о последствиях новой атаки РФ - узнайте в материале РБК-Украина.

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Тернополь Загрязнение воздуха Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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