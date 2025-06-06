Можно на улицу? В Тернополе повторно проверили качество воздуха после атаки РФ
В Тернополе повторно проверили воздух на загрязнение после обстрела РФ. Качество воздуха нормализовалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram.
Он отметил, что Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.
Показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МОЗ Украины. Радиационный фон также в пределах нормы.
"Замеры будут продолжаться в течение дня. Можно выходить на улицу", - сообщил городской голова.
Напомним, ночью 6 июня Россия ударила по Тернополю ракетами и дронами. Под обстрел попали промышленные объекты и инфраструктура. Глава Тернопольской ОВА назвал сегодняшнюю атаку самой массированной с начала полномасштабной войны.
В Тернополе в результате атаки возникли пожары и наблюдалось задымление. После проверки в воздухе зафиксировали некоторые вредные вещества.
Жителям, особенно детям и пожилым людям, порекомендовали не выходить на улицу и обязательного закрыть окна в домах.
Массированная атака РФ
В ночь на 6 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив дроны "Шахед", крылатые ракеты и баллистику. Под обстрелами оказались Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, а также Киевская и Львовская области.
В результате атаки на Киев трагически погибли трое спасателей, еще более 10 сотрудников ГСЧС получили ранения.
В Луцке повреждена девятиэтажка из-за российской атаки. Спасатели достали из-под завалов дома тело парня.
Больше о последствиях новой атаки РФ - узнайте в материале РБК-Украина.
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