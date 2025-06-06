Можно на улицу? В Тернополе повторно проверили качество воздуха после атаки РФ

В Тернополе повторно проверили воздух на загрязнение после обстрела РФ. Качество воздуха нормализовалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram.

Он отметил, что Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

Показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МОЗ Украины. Радиационный фон также в пределах нормы.

"Замеры будут продолжаться в течение дня. Можно выходить на улицу", - сообщил городской голова.





Напомним, ночью 6 июня Россия ударила по Тернополю ракетами и дронами. Под обстрел попали промышленные объекты и инфраструктура. Глава Тернопольской ОВА назвал сегодняшнюю атаку самой массированной с начала полномасштабной войны.

В Тернополе в результате атаки возникли пожары и наблюдалось задымление. После проверки в воздухе зафиксировали некоторые вредные вещества.

Жителям, особенно детям и пожилым людям, порекомендовали не выходить на улицу и обязательного закрыть окна в домах.