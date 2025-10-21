ua en ru
Трамп сказав Зеленському не розраховувати найближчим часом на поставки Tomahawk, - WSJ

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 13:16
UA EN RU
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Тиск президента США Дональда Трампа на Росію та Україну зміг їх наблизити до перемир'я. Трамп хоче швидкого завершення конфлікту.

Про уе повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, попри прагнення Трампа до швидкого завершення конфлікту Росія і Україна дали зрозуміти, що вони далекі від укладення мирної угоди.

За словами американських, європейських та українських чиновників, Трамп був відвертим із Зеленським під час зустрічі. Зокрема, висловлював розчарування, в один момент відмовившись дивитися на карти бойових дій, принесені українцями.

Трамп нібито сказав Зеленському, що його головним пріоритетом є припинення війни, і дав зрозуміти, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату.

Ба більше, за словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Згодом Трамп визнав, що йому набагато складніше, ніж він очікував, подолати розбіжності між Зеленським і Путіним.

"Це виявилося неприємним, тому що ви маєте двох лідерів, які справді ненавидять один одного. Це насправді трохи ускладнює справу", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами джерел видання, під час зустрічі з Зеленським президент США заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, зазначивши, що Росія вже контролює більшу частину територіїі. Трамп сказав Зеленському, що він прагне швидко врегулювати конфлікт, незалежно від долі регіону.

Tomahawk для України

Після зустрічі з Трампом Зеленський поспілкувався з пресою у форматі "запитання-відповідь". Він підтвердив, що тема передачі Tomahawk не скасована, але сторони домовилися не обговорювати її публічно, щоб уникнути ескалації.

Зеленський зазначив, що Трамп більше розуміє потребу України в Tomahawk, а росіяни бояться не лише самих ракет, а й того, як їх поєднають з іншим озброєнням.

За даними Axios, Трамп сказав, що поки не планує передавати Україні Tomahawk. Джерело CNN додало, що Трамп вважає, ніби Україна прагне ескалації конфлікту.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив журналістам, що остаточного рішення щодо постачання крилатих ракет Tomahawk Україні ще не ухвалено, але США продовжують аналізувати можливості надання зброї Києву.

