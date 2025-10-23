"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет

Украина все еще может получить дальнобойные ракеты Tomahawk. Каждый день приносит новую помощь.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас пока нет Tomahawk… Увидим, каждый день приносит что-то. Не знаю, может, завтра будут "Томагавки" у нас", - допустил Зеленский.

Президент отметил, что главные результаты его встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе - это новые санкции против российской энергетики и перенос встречи американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште без Украины.

Tomahawk для Украины

Напомним, вопрос передачи Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk стал более актуальным в течение последнего месяца. В частности, поставки таких ракет были одной из основных тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября.

В ходе встречи глава украинского государства предложил Трампу начать поставки Tomahawk в обмен на тысячи украинских дронов.

По итогам переговоров американский лидер все же не дал "зеленый свет" на передачу таких ракет.

По информации источников The Wall Street Journal, Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать на поставки Tomahawk в ближайшее время.

При этом сегодня, 23 октября, президент Украины обратил внимание, что он говорит о поставках таких ракет не только с США.