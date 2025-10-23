Зеленський: ми говоримо про Tomahawk не лише зі США, режим Путіна має їх відчути
Надання Україні далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk, необхідне для того, щоб режим глави Кремля Володимира Путіна відчув реальні наслідки війни.
Як передає РБК-Україна, про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до учасників засідання Європейської ради, опублікованому пресслужбою глави держави.
"Коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. І я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію", - цитує пресслужба Зеленського.
Президент також зазначив, що ракети Tomahawk мають не лише США, а й деякі європейські країни, з якими Україна теж веде діалог.
"І ця далекобійна зброя є не тільки у США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема Tomahawk. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - повідомив глава держави.
Він також стверджує, що ймовірне отримання Україною цих далекобійних ракет може справді змінити перебіг війни, дивлячись на занепокоєння Путіна цією темою.
"І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни", - додав Зеленський.
Україна поки не отримала Tomahawk
Нагадаємо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Очікувалось, що після цієї зустрічі Вашингтон схвалить надання Україні Tomahawk, але США поки не готові до цього.
Глава Білого дому заявив, що "США також потрібні Tomahawk, хоч цих ракет і багато в американській армії".
Однак трохи пізніше в Вашингтоні запевнили, що питання щодо передачі Україні Tomahawk все ще відкрите. Таку позицію озвучив віцепрезидент Джей Ді Венс.
Зеленський говорив, що на відмову США надати прямо зараз Україні далекобійні ракети Tomahawk міг вплинути діалог Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, який стався перед самітом лідерів у Вашингтоні.
Раніше повідомлялось, що Росія боїться надання Україні ракет Tomahawk і не здатна завдати ядерного удару, чим неодноразово погрожували в Кремлі.