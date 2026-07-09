"Можливо, найкраща зустріч": в ОП прокоментували вчорашні переговори Зеленського і Трампа

"Це була одна з найкращих, а може і найкраща, зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу", - сказав Кислиця.

За його словами, це була взаємно зацікавлена розмова. Лише одне спілкування за присутності журналістів тривало близько 45 хвилин.

Заступник глави ОП зазначив, що є суттєвий прогрес по ліцензіях на Patriot.

"Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара - це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і власне сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація", - додав Кислиця.