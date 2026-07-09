"Возможно, самая лучшая встреча": в ОП прокомментировали вчерашние переговоры Зеленского и Трампа

Вчерашняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, возможно, была самой лучшей из всех.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.
"Это была одна из лучших, а может и лучшая встреча. Два лидера прошли важный путь от встречи в Овальном кабинете до сегодняшнего диалога", - сказал Кислица.
По его словам, это был взаимно заинтересованный разговор. Только одно общение при присутствии журналистов длилось около 45 минут.
Замглавы ОП отметил, что есть существенный прогресс по лицензиям на Patriot.
"Если на G7 мы еще просили об этом, то уже сегодня получили четкий положительный ответ. Анкара - это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и заключительная декларация", - добавил Кислица.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, провели встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одной из ключевых тем переговоров было усиление украинского ПВО.
Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по войне России против Украины продолжается, хотя сам процесс он назвал непростым. Президент США также сравнил войну с "дракой двоих в парке".
Кроме того, Трамп сообщил о намерении посетить Киев, но предположил, что до завершения войны такой визит вряд ли будет возможным.
Отдельно он заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это технически сложный процесс, однако Украина сможет быстро его овладеть.
Также Трамп отмечал, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить завершение войны. Он признал их эскалацией, но подчеркнул, что именно такая эскалация, по его мнению, способна подтолкнуть войну к завершению.