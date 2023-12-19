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Може вплинути на ціну палива. BP припинила транспортування нафти Червоним морем

Вівторок 19 грудня 2023 06:45
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Може вплинути на ціну палива. BP припинила транспортування нафти Червоним морем Фото: BP припинила транспортування нафти Червоним морем (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія BP призупинила всі постачання нафти через Червоне море після серії нападів на судна з боку хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Нафтовий гігант пов'язав відмову від використання Червоного моря як судноплавну артерію з погіршенням ситуації з безпекою в регіоні. У компанії додали, що триматимуть свою "попереджувальну паузу під постійним контролем".

Аналітики припускають, що якщо інші великі нафтові компанії наслідуватимуть цей приклад, ціни на нафту можуть зрости. Червоне море є одним із найважливіших у світі маршрутів транспортування нафти та зрідженого природного газу, а також споживчих товарів.

Майже 15% товарів, що імпортуються до Європи, на Близький Схід та до Північної Африки, були доставлені з Азії та Перської затоки морським шляхом. Сюди входить 21,5% переробленої нафти та понад 13% сирої нафти.

Замість використання протоки Баб-ель-Мандаб кораблям тепер доведеться слідувати довшим маршрутом навколо південної Африки, що потенційно збільшить час доставки вантажів приблизно на 10 днів і коштуватиме мільйони доларів.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Так, британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Крім цього, Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

Після численних консультацій Сполучені Штати оголосили про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі.

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