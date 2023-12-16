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Есмінець Британії відбив атаку під час супроводу торгового судна в Червоному морі

Субота 16 грудня 2023 15:42
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Есмінець Британії відбив атаку під час супроводу торгового судна в Червоному морі Фото: Есмінець Британії відбив атаку під час супроводу торгового судна в Червоному морі (twitter.com/grantshapps)
Автор: Сергій Пишкін

Есмінець Великої Британії збив ракетою Sea Viper, ймовірно, безпілотник, який намагався атакувати торгове судно в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Британії Гранта Шаппса.

"Есмінець Diamond збив ймовірний ударний безпілотник, націлений на торговельне судно в Червоному морі, знищивши ціль ракетою Sea Viper, - написав міністр оборони.

Наразі інші подробиці спроби нападу не розкриваються.

Що відбувається в Червоному морі

З листопада у Червоному морі тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Бойовики, зі свого боку, підтримують ХАМАС у їхній війні проти Ізраїля.

Наприкінці минулого місяця хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, яке йшло під прапором Багамських островів. Зокрема була спроба захопити танкер Central Park, втім американський есмінець USS Mason врятував корабель й затримав нападників.

Під час останніх нападів, хусити:

Тим часом данська судноплавна компанія A.P. Moller-Maersk прийняла рішення призупинити перевезення через Червоне море через загрозу безпеці.

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