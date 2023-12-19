Может повлиять на цену топлива. BP прекратила транспортировку нефти по Красному морю

Компания BP приостановила все поставки нефти через Красное море после серии нападений на суда со стороны хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Нефтяной гигант связал отказ от использования Красного моря в качестве судоходной артерии с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. В компании добавили, что будут держать свою "предупредительную паузу под постоянным контролем".

Аналитики предполагают, что если другие крупные нефтяные компании последуют этому примеру, цены на нефть могут вырасти. Красное море является одним из важнейших в мире маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа, а также потребительских товаров.

Почти 15% товаров, импортируемых в Европу, на Ближний Восток и в Северную Африку, были доставлены из Азии и Персидского залива морским путем. Сюда входит 21,5% переработанной нефти и более 13% сырой нефти.

Вместо использования пролива Баб-эль-Мандаб кораблям теперь придется следовать более длинным маршрутом вокруг южной Африки, что потенциально увеличит время доставки грузов примерно на 10 дней и будет стоить миллионы долларов.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые якобы имеют связи с Израилем.

Так, британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Помимо этого, Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

После многочисленных консультаций Соединенные Штаты объявили о начале спецоперации под названием "Prosperity Guardian" для защиты судоходства в Красном море.