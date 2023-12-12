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Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру в Червоному морі, виникла пожежа

Вівторок 12 грудня 2023 06:29
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Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру в Червоному морі, виникла пожежа Фото: хусіти вдарили крилатою ракетою по танкеру в Червоному морі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Крилата ракета наземного базування, запущена з контрольованого хуситами району Ємену, вразила комерційний танкер Strinda, спричинивши пожежу та серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На щастя, обійшлося без жертв. Атака на танкер відбулася приблизно за 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандебської протоки, близько 23:00 за Київським часом учора, 11 грудня. Поряд із пошкодженим танкером знаходився есмінець ВМС США USS Mason, який і надавав допомогу екіпажу.

Повідомляється, що після ракетного удару судно не втратило хід і рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу.

Танкер під норвезьким прапором належить компанії Mowinckel Chemical Tankers із Норвегії. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції, Італія.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нещодавно американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів із Ємену у напрямку Ізраїлю. Після події США закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угрупувань, що підтримуються Іраном на Близькому Сході, під час військової операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, через кілька днів американський військовий корабель і кілька комерційних судів зазнали нападу в Червоному морі.

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