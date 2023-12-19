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У Пентагоні оголосили про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі

Вівторок 19 грудня 2023 00:40
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У Пентагоні оголосили про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати оголосили про початок спецоперації під назвою "Вартовий процвітання" для захисту судноплавства в Червоному морі.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Червоне море - це найважливіший водний шлях, а також великий торговий коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об'єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб'єкт (хусіти - ред.)", - заявив Остін.

Повідомляється, що операція "Страж процвітання" об'єднує декілька країн, у тому числі Британію, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію для спільного вирішення проблем безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Так, британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Крім цього, Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

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