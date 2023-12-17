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США розглядають можливість нанесення удару по хуситах через атаки на торгові судна

Вашингтон, Неділя 17 грудня 2023 02:58
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США розглядають можливість нанесення удару по хуситах через атаки на торгові судна Фото: США планують удари по єменських хуситах за обстріли суден у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Пентагон обговорює можливість нанесення прямих ударів по військових об'єктах повстанців-хуситів у Ємені. Це має стати відповіддю на напади бойовиків на військові й торгові судна у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.

"Офіційні особи США заявляють, що вони вивчають питання про удар по хуситах", - інформує видання з посиланням на джерела у Білому домі.

В адміністрації Джо Байдена дедалі більше занепокоєні тим, що хусити та їхні союзники в особі Ірану намагаються зашкодити міжнародній морській торгівлі з Ізраїлем, і в такий спосіб збільшити витрати США та союзників на підтримку цієї країни.

"Деякі світові судноплавні лінії вже змінюють свої вантажні перевезення з Червоного моря і Суецького каналу на маршрути в обід Африканського Рогу, що істотно збільшує час і витрати на транзит", - йдеться у повідомленні.

Водночас, продовжує Semafor, в адміністрації Байдена неодноразово заявляли, що їхнім пріоритетом є не подібні удари у відповідь, а підтримка кампанії Ізраїлю з витіснення угруповання ХАМАС із Сектора Газа.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада у Червоному морі тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем.

Британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, що намагався атакувати торгове судно в Червоному морі.

На початку тижня крилата ракета наземного базування хуситів вразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджене, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив рослинну олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Раніше хусити збили біля узбережжя Ємену американський військовий безпілотник MQ-9.

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