"Мовних патрулів" більше немає: мер Франківська пояснив, як вони виконали свою задачу

"Це був такий вияв реакції на збільшення кількості російської мови в Івано-Франківську, і вона свій ефект дала. Тобто це була громадська ініціатива. Зараз вона вже не діє, але ми діємо в іншому напрямку, це наліпки, матеріали і курси української мови",- - сказав Марцінків.

За його словами, зараз на вулицях вже не працюють "мовні патрулі".

"Зараз вже ні, тому що ми етап пройшли, ми масово роздавали листівки про курси української мови, наліпки, соціальна реклама, бігборди, сіті-лайти. І хочу сказати, що знову більше стало української мови. Тобто люди почали цікавитися, у нас курси української мови постійно проходять, як онлайн, так і офлайн", - зазначив мер.

У результаті роботи "мовних патрулів" люди записуються на курси, вчаться і місцевій владі вдалося переломити цю ситуацію.

"Тому вважаю, що це була позитивна історія. Так, вона десь була на межі, скажімо, так. Але це дало свій ефект, психологічний ефект. Ми говоримо про психологію, тому я вважаю, що це дало свій ефект", - додав Марцінків.

Він висловив переконання, що держава тут має бути більш активною у пропагуванні української мови. І курси мають бути постійно.

"Я розумію, що, можливо, старше покоління - його так не зміниш. А от діти, молодь, тут якраз треба працювати, щоб це покоління вважало повноцінно українську мову рідною. Це трошки так звучить дико в українській державі, але, на жаль, такі наші реалїї", - вважає мер.

За його словами, зараз Франківськ україномовний десь на 90%.

"Принаймні люди стараються говорити в публічних місцях. Ми ж не говоримо про те, як на кухні говорити. Ми говоримо про ЦНАП, міську владу тощо", - додав Марцінків.