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"Языковых патрулей" больше нет: мэр Франковска объяснил, как они выполнили свою задачу

09:18 19.06.2026 Пт
3 мин
Стало ли в Ивано-Франковске больше украиноязычных людей?
aimg Татьяна Степанова aimg Милан Лелич
Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (страница Марцинкива в Facebook)

"Языковые патрули" в Ивано-Франковске дали свой эффект - украинского языка стало больше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Это была своего рода реакция на рост использования русского языка в Ивано-Франковске, и она дала свой эффект. То есть это была общественная инициатива. Сейчас она уже не действует, но мы работаем в другом направлении: это наклейки, материалы и курсы украинского языка", - сказал Марцинкив.

По его словам, сейчас на улицах уже не работают "языковые патрули".

"Сейчас уже нет, потому что мы прошли этот этап: мы массово раздавали листовки о курсах украинского языка, наклейки, размещали социальную рекламу, бигборды и сити-лайты. И хочу сказать, что украинского языка снова стало больше. То есть люди начали интересоваться, у нас постоянно проходят курсы украинского языка, как онлайн, так и офлайн", - отметил мэр.

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В результате работы "языковых патрулей" люди записываются на курсы, учатся, и местным властям удалось переломить эту ситуацию.

"Поэтому считаю, что это была позитивная история. Да, она где-то была на грани, скажем так. Но это дало свой эффект, психологический эффект. Мы говорим о психологии, поэтому я считаю, что это дало свой эффект", - добавил Марцинкив.

Он выразил убеждение, что государство здесь должно быть более активным в пропаганде украинского языка. И курсы должны проводиться постоянно.

"Я понимаю, что, возможно, старшее поколение - его так не изменишь. А вот с детьми, молодежью здесь как раз нужно работать, чтобы это поколение считало украинский язык полноценным родным языком. Это звучит немного дико в украинском государстве, но, к сожалению, таковы наши реалии", - считает мэр.

По его словам, сейчас Ивано-Франковск украиноязычный примерно на 90%.

"По крайней мере, люди стараются говорить на украинском в общественных местах. Мы же не говорим о том, как разговаривать на кухне. Мы говорим о ЦНАП, городской администрации и т. д.", - добавил Марцинкив.

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского языка" в Украине и рассказала, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.

Кроме того, в Украине приступили к созданию механизма, который позволит изъять из оборота издательскую продукцию страны-агрессора, поэтому мы объясняли, исчезнет ли литература на русском языке совсем.

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