Не лише книги чи музика: у Полтаві заборонили російськомовні культурні продукти

У Полтавській громаді офіційно заборонили будь-який російськомовний культурний продукт "на публіці". Відповідне рішення підтримали місцеві депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рішення позачергової 80-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання.

Чим важливе це рішення

Під час засідання 29 травня 2026 року депутати підтримали проєкт рішення сесії Полтавської міської ради "Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Полтавської міської територіальної громади".

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт такого рішення розробили у зв'язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити:

зміцненню національної ідентичності;

збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам'яті.

Отже, схвалення цього рішення:

надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві;

посилить захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора.

Про які обмеження йдеться

Під публічним використанням російськомовного культурного продукту (виходячи з документу) слід розуміти публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення тощо.

Тобто йдеться про публічне одноразове чи багаторазове представлення такого "ворожого" культурного продукту широкій аудиторії - поза межами сімейного чи близького кола спілкування.

Отже, проєкт рішення фактично пропонує заборонити представлення публіці на території Полтавської міської територіальної громади російськомовних товарів і послуг, які виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури (для задоволення культурних потреб громадян).

"До моменту повного припинення окупації території України", - уточнюється в документі.

У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного продукту (інфографіка: facebook.com/govuamova)

Що саме забороняється

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська (реагуючи на це рішення у своєму Facebook) уточнила, що такі обмеження діятимуть:

у транспорті;

у закладах громадського харчування;

у закладах культури;

на торговельних майданчиках;

в інших публічних просторах.

Йдеться, зокрема, про заборону публічного використання (демонстрації) російськомовних:

книг і художніх альбомів;

музичних творів (звукозаписів);

фільмів;

театральних і циркових постановок;

концертних програм;

культурно-освітніх заходів тощо.

У міськраді вважають, що таке рішення сприятиме підтримці та захисту українського культурного простору в умовах триваючої агресії РФ проти України.