Москву атакують дрони: небо закрите, влада виправдовується "уламками"
У Росії вдень 22 лютого заявляють про нібито атаку невідомих безпілотників на Москву. Роботу аеропортів призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна та російські ЗМІ.
Як повідомляє Росавіація, наразі обмеження на прийом і випуск літаків введені в аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.
Пасажирів попереджають, що можливе більш тривале очікування під час обслуговування рейсів "у зв'язку з заходами, що проводяться з метою забезпечення безпеки".
Водночас Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили сім дронів які летіли на Москву.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, 15 лютого Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також були зафіксовані падіння уламків.
У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня Москва теж зазнала атаки дронів. Собянін звітував про збиття безпілотників, а паралельно в столиці закрили аеропорт "Домодєдово". Причому атака, судячи з усього, відбувалася під час новорічного звернення глави Кремля Володимира Путіна.
Також ми писали, що Москву і передмістя атакували дрони в ніч на 15 грудня 2025 року. Тоді в столиці тимчасово закривали аеропорти "Домодєдово" і "Жуковський".