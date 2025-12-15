ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дрони атакували Москву: у Підмосков'ї чули вибухи, аеропорти зупиняли роботу

Росія, Понеділок 15 грудня 2025 06:49
UA EN RU
Дрони атакували Москву: у Підмосков'ї чули вибухи, аеропорти зупиняли роботу Ілюстративне фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Невідомі дрони летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У ніч на 15 грудня в Москві та Московській області зафіксували атаку невідомих безпілотників.

Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.

Зокрема, на вибухи скаржились мешканці підмосковного міста Кашира. Моменти вибухів потрапили на відео.

Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський", однак згодом авіасполучення відновили.

Впродовж ночі мер Москви Сергій Собянін періодично писав про збиття безпілотників у небі над столицею РФ. Усього він нарахував 15 збитих дронів.

Ранком російське міністерство оборони заявило про 130 збитих безпілотників. Зокрема, 25 - над територією Московського регіона.

Атаки на Москву

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Вибухи Дрони
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі