Дрони атакували Москву: у Підмосков'ї чули вибухи, аеропорти зупиняли роботу
Невідомі дрони летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
У ніч на 15 грудня в Москві та Московській області зафіксували атаку невідомих безпілотників.
Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.
Зокрема, на вибухи скаржились мешканці підмосковного міста Кашира. Моменти вибухів потрапили на відео.
Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський", однак згодом авіасполучення відновили.
Впродовж ночі мер Москви Сергій Собянін періодично писав про збиття безпілотників у небі над столицею РФ. Усього він нарахував 15 збитих дронів.
Ранком російське міністерство оборони заявило про 130 збитих безпілотників. Зокрема, 25 - над територією Московського регіона.
Атаки на Москву
Нагадаємо, у ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.
Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.
До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.