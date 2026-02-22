Москву атакуют дроны: небо закрыто, власти оправдываются "обломками"

В России днем 22 февраля заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву. Работа аэропортов приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина и российские СМИ.

Как сообщает Росавиация, в настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Пассажиров предупреждают, что возможно более длительное ожидание во время обслуживания рейсов "в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности".

В то же время Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили семь дронов летевших на Москву.