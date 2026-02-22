ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Москву атакуют дроны: небо закрыто, власти оправдываются "обломками"

Москва, Россия, Воскресенье 22 февраля 2026 15:18
Москву атакуют дроны: небо закрыто, власти оправдываются "обломками" Иллюстративное фото: в Москве жалуются на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России днем 22 февраля заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву. Работа аэропортов приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина и российские СМИ.

Читайте также: В Энгельсе и Саратове прогремели взрывы после атаки дронов, зафиксированы пожары

Как сообщает Росавиация, в настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Пассажиров предупреждают, что возможно более длительное ожидание во время обслуживания рейсов "в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности".

В то же время Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили семь дронов летевших на Москву.

Атаки дронов на Москву

Напомним, 15 февраля Москва практически с самого утра подвергалась атакам неизвестных дронов. В российской столице закрывались аэропорты, а также были зафиксированы падения обломков.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Москва тоже подверглась атаке дронов. Собянин отчитывался о сбивании беспилотников, а параллельно в столице закрыли аэропорт "Домодедово". Причем атака, судя по всему, происходила во время новогоднего обращения главы Кремля Владимира Путина.

Также мы писали, что Москву и пригород атаковали дроны в ночь на 15 декабря 2025 года. Тогда в столице временно закрывали аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".

