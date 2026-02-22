ua en ru
В Енгельсі та Саратові прогриміли вибухи після атаки дронів, зафіксовано пожежі

Неділя 22 лютого 2026 01:57
В Енгельсі та Саратові прогриміли вибухи після атаки дронів, зафіксовано пожежі Ілюстративне фото: працівники російської МНС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Енгельсі та Саратові в ніч на 22 лютого прогриміли вибухи після атаки невідомих дронів. На кадрах очевидці коментують пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Удари по Енгельсу

Про загрозу атаки безпілотників після опівночі повідомляли місцеві пабліки, інформацію у своєму Telegram підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін - він повідомляв про загрозу для всього регіону.

Незабаром у telegram-каналах почали з'являтися кадри атаки дронів та їхніх наслідків. Очевидці, коментуючи те, що відбувається, звертали увагу на два осередки вогнища.

Примітно, що паралельно з оповіщенням про загрозу дронів монітори повідомляли про нібито зліт бомбардувальника Ту-160.

Атака на Саратов

Також стало відомо про атаку дронів у Саратові - з'явилися кадри зі стовпами диму нібито над НПЗ.

"Вибухи над містом почалися близько 02:00 ночі і тривають досі. Загалом було чути близько 8-10 гучних звуків у південній частині, від яких спрацювали сигналізації у машин", - написав один із пабліків.

Місцеві повідомили, що бачили два спалахи над річкою Волгою.

"За словами очевидців, збито вже кілька ворожих дронів. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Над містами виє сирена повітряної небезпеки", - додали в одному з Telegram-каналів.

Ще відомо, що в аеропорту Саратова запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден через атаку.

Удари по Саратову та Енгельсу

Зазначимо, що дрони далеко не вперше атакують Саратовську область, Енгельс і Саратов зокрема. Наприклад, 8 січня було здійснено обстріл нафтобази в Енгельсі - удар підтвердив Генштаб України.

Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Місяцем раніше, в ніч на 7 грудня Саратовську область також атакували безпілотники - тоді також повідомлялося про загоряння на нафтобазі в Енгельсі.

Сталася атака безпілотників у Саратові та Енгельсі й у листопаді - тоді повідомлялося про пожежу - на НПЗ.

Як відомо, на військовому аеродромі "Енгельс-2" базується стратегічна авіація ворога.

