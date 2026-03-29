У Москві виступили з погрозами ще одній країні через постачання зброї Києву

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва може вдатися до заходів у відповідь, якщо Південна Корея візьме участь у постачанні летальної зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yonhap.
Російська сторона допускає запровадження кроків у відповідь у разі зміни позиції Сеула щодо військової допомоги Києву.
Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко в інтерв'ю російським пропагандистам.
За його словами, Москва вже неодноразово доносила свою позицію до південнокорейської сторони через різні канали.
Руденко підкреслив, що Росія вважає неприпустимою участь Південної Кореї в постачанні озброєння Україні, зокрема в рамках міжнародних ініціатив.
"Ми послідовно доводили до південнокорейської сторони різними каналами принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї в прямих або непрямих поставках летального озброєння київському режиму, зокрема в рамках ініціативи PURL", - заявив він.
Російський дипломат також попередив про можливі наслідки для двосторонніх відносин.
За його словами, у разі реалізації таких кроків співпраця між країнами може істотно погіршитися.
"В іншому разі двосторонні відносини між Росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вжити заходів у відповідь. Сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав Руденко.
Подібні попередження лунають не вперше. Приблизно місяць тому представники МЗС РФ уже заявляли про можливі дії у відповідь, якщо Сеул приєднається до формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
