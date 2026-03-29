У Москві виступили з погрозами ще одній країні через постачання зброї Києву

Заява про можливі заходи

Російська сторона допускає запровадження кроків у відповідь у разі зміни позиції Сеула щодо військової допомоги Києву.

Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко в інтерв'ю російським пропагандистам.

За його словами, Москва вже неодноразово доносила свою позицію до південнокорейської сторони через різні канали.

Позиція Росії щодо постачання зброї

Руденко підкреслив, що Росія вважає неприпустимою участь Південної Кореї в постачанні озброєння Україні, зокрема в рамках міжнародних ініціатив.

"Ми послідовно доводили до південнокорейської сторони різними каналами принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї в прямих або непрямих поставках летального озброєння київському режиму, зокрема в рамках ініціативи PURL", - заявив він.

Загроза погіршення відносин

Російський дипломат також попередив про можливі наслідки для двосторонніх відносин.

За його словами, у разі реалізації таких кроків співпраця між країнами може істотно погіршитися.

"В іншому разі двосторонні відносини між Росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вжити заходів у відповідь. Сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав Руденко.

Подібні попередження лунають не вперше. Приблизно місяць тому представники МЗС РФ уже заявляли про можливі дії у відповідь, якщо Сеул приєднається до формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).