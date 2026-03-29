У Кремлі оцінили необхідність мобілізації: що відомо
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі в країні не розглядають проведення нової хвилі мобілізації, оскільки наявної кількості контрактників достатньо для виконання завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.
Чи буде нова мобілізація
У Росії не планують оголошувати додаткову мобілізацію. За словами Дмитра Медведєва, поточна чисельність військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України на контрактній основі, дає змогу обходитися без нових призовних кампаній.
Він зазначив, що потреби в розширенні мобілізаційних заходів зараз немає, оскільки армія укомплектована за рахунок добровольців, які підписали відповідні угоди.
Ставка на контрактну службу
Як підкреслив Медведєв, саме контрактники становлять основу угруповання військ, задіяного в бойових діях.
"Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупованні військ під час спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань", - запевнив російський політик.
Скільки росіян підписали контракти
Також він навів статистику щодо набору військовослужбовців. З початку 2026 року контракти на службу уклали понад 80 тисяч осіб.
Водночас, за його словами, протягом минулого року кількість підписаних контрактів перевищила 400 тисяч, що значно вище за поточні показники.
