У Кремлі оцінили необхідність мобілізації: що відомо

01:10 29.03.2026 Нд
Збройні сили РФ сформовані за рахунок добровольців, які уклали контракти
aimg Никончук Анастасія
Фото: мобілізація в РФ (GettyImages)

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі в країні не розглядають проведення нової хвилі мобілізації, оскільки наявної кількості контрактників достатньо для виконання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Читайте також: Росія вперше за довгий час запустила "Кинджали" на Старокостянтинів

Чи буде нова мобілізація

У Росії не планують оголошувати додаткову мобілізацію. За словами Дмитра Медведєва, поточна чисельність військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України на контрактній основі, дає змогу обходитися без нових призовних кампаній.

Він зазначив, що потреби в розширенні мобілізаційних заходів зараз немає, оскільки армія укомплектована за рахунок добровольців, які підписали відповідні угоди.

Ставка на контрактну службу

Як підкреслив Медведєв, саме контрактники становлять основу угруповання військ, задіяного в бойових діях.

"Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупованні військ під час спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань", - запевнив російський політик.

Скільки росіян підписали контракти

Також він навів статистику щодо набору військовослужбовців. З початку 2026 року контракти на службу уклали понад 80 тисяч осіб.

Водночас, за його словами, протягом минулого року кількість підписаних контрактів перевищила 400 тисяч, що значно вище за поточні показники.

Нагадуємо, що ДБР затримало співробітника Ковельського ТЦК за підозрою в побитті 60-річного чоловіка, який дістав важкі травми. При цьому військові представили свою версію події.

Зазначимо, що в листопаді Імміграційно-митна служба США (ICE) видворила з країни 50 громадян України - 45 чоловіків і 5 жінок. При цьому більшість чоловіків після повернення направили в ТЦК, де їх мобілізували до лав ЗСУ.

Новини
Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід
Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни