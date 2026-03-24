ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР: лунали погрози

05:00 24.03.2026 Вт
2 хв
У КНДР думають закріпити статус "ворожої держави" на рівні конституції
aimg Никончук Анастасія
Фото: Кім Чен Ин (GettyImages)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час сесії Верховних народних зборів заявив, що Південна Корея є "найбільш ворожою державою", і попередив про жорстку відповідь у разі провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yonhap.

Жорстка заява Пхеньяна

Глава КНДР офіційно охарактеризував Південну Корею як "найбільш ворожу державу". Така заява прозвучала під час першої сесії Верховних народних зборів.

За даними джерела, Кім Чен Ин наголосив, що Сеул відповідатиме за будь-які дії, які будуть розцінені як провокація на адресу Пхеньяна.

Можливі зміни в політиці

Також повідомляється, що в КНДР обговорювали питання перегляду конституції. При цьому залишається незрозумілим, чи може цей процес закріпити офіційний статус Південної Кореї як ворожої держави.

Водночас лідер країни заявив про незмінність ядерного статусу Північної Кореї і наголосив на намірі продовжувати протидію силам, які він назвав ворожими.

Звинувачення на адресу США

У своєму виступі Кім Чен Ин також звинуватив США в терористичній діяльності та втручанні в різних регіонах світу.

Ці заяви прозвучали на тлі міжнародної напруженості, пов'язаної з конфліктами на Близькому Сході.

Лідер КНДР заявив про намір і далі розвивати оборонне ядерне стримування. За його словами, ядерні сили країни мають зберігати "оперативну і точну" готовність до реагування на можливі загрози національній та регіональній безпеці.

Нагадуємо, що в Північній Кореї відбувся марш військових, які брали участь у боях у Курській області на боці Росії, під час якого вони пройшли під російським прапором. У Міністерстві закордонних справ України при цьому нагадали, що під час війни проти України, за їхніми даними, загинули близько 6000 північнокорейських військовослужбовців.

Зазначимо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани посилити ядерний потенціал країни протягом найближчих п'яти років, при цьому припустивши можливість налагодження відносин з Вашингтоном при виконанні певних умов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КНДР Кім Чен Ин Корея
Новини
