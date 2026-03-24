Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР: лунали погрози

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час сесії Верховних народних зборів заявив, що Південна Корея є "найбільш ворожою державою", і попередив про жорстку відповідь у разі провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yonhap .

Жорстка заява Пхеньяна

За даними джерела, Кім Чен Ин наголосив, що Сеул відповідатиме за будь-які дії, які будуть розцінені як провокація на адресу Пхеньяна.

Можливі зміни в політиці

Також повідомляється, що в КНДР обговорювали питання перегляду конституції. При цьому залишається незрозумілим, чи може цей процес закріпити офіційний статус Південної Кореї як ворожої держави.

Водночас лідер країни заявив про незмінність ядерного статусу Північної Кореї і наголосив на намірі продовжувати протидію силам, які він назвав ворожими.

Звинувачення на адресу США

У своєму виступі Кім Чен Ин також звинуватив США в терористичній діяльності та втручанні в різних регіонах світу.

Ці заяви прозвучали на тлі міжнародної напруженості, пов'язаної з конфліктами на Близькому Сході.

Лідер КНДР заявив про намір і далі розвивати оборонне ядерне стримування. За його словами, ядерні сили країни мають зберігати "оперативну і точну" готовність до реагування на можливі загрози національній та регіональній безпеці.