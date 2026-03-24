"Ядерна ставка на Москву": В’єтнам будуватиме першу АЕС за проєктом РФ

Поки весь світ намагається дистанціюватися від агресора, Ханой робить ставку на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Отож, на тлі глобальної паливної кризи, спричиненої конфліктом на Близькому Сході, В’єтнам офіційно домовився з Росією про запуск своєї першої атомної електростанції. Стало відомо, що стоїть за цим контрактом і чому В'єтнам поспішає в "ядерні обійми" Кремля.

Енергетичний відчай Ханоя

Ситуація з пальним у В'єтнамі стала критичною після того, як війна за участю Ірану фактично заблокувала Ормузьку протоку. Ще б пак, 80% імпортної нафти країна отримувала саме з Близького Сходу. Тепер же на заправках вишикувалися величезні черги, а ціни злетіли до неба. Щоб врятувати економіку від колапсу, уряд В’єтнаму вирішив прискорити перехід на мирний атом. Вибір партнера впав на Росію, з якою Ханой підтримує енергетичні зв'язки ще з часів СРСР.

Підписання історичної угоди

Угоду було підписано під час візиту прем'єр-міністра В'єтнаму Фам Мінь Чіня до Росії, згідно із заявою на вебсайті уряду, де однак не уточнюється, коли розпочнеться будівництво.

Головні тези проєкту "Нінь Тхуан-1":

Росія зведе першу в країні станцію з двома реакторами загальною потужністю 2400 МВт; В'єтнам тисне на Кремль, щоб запустити об'єкт не пізніше 2031 року; Газовий бонус: Російський «Новатек» також підписав меморандум про постачання скрапленого природного газу (СПГ) до В'єтнаму.

Попри спроби Ханоя диверсифікувати джерела (переговори з Японією та Південною Кореєю), ставка на російські технології виглядає ризикованою. Так, в умовах міжнародної ізоляції РФ використання її ядерних технологій може стати для В’єтнаму "енергетичним зашморгом", подібним до того, який Москва роками використовувала проти Європи.