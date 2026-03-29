В Москве выступили с угрозами еще одной стране из-за поставок оружия Киеву

Заявление о возможных мерах

Российская сторона допускает введение ответных шагов в случае изменения позиции Сеула по военной помощи Киеву.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью российским пропагандистам.

По его словам, Москва уже неоднократно доносила свою позицию до южнокорейской стороны через различные каналы.

Позиция России по поставкам оружия

Руденко подчеркнул, что Россия считает недопустимым участие Южной Кореи в поставках вооружения Украине, в том числе в рамках международных инициатив.

"Мы последовательно доводили до южнокорейской стороны разными каналами принципиальную позицию России по поводу недопустимости участия Южной Кореи в прямых или косвенных поставках летального оружия киевскому режиму, в частности в рамках инициативы PURL", — заявил он.

Угроза ухудшения отношений

Российский дипломат также предупредил о возможных последствиях для двусторонних отношений.

По его словам, в случае реализации таких шагов сотрудничество между странами может существенно ухудшиться.

"В противном случае двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Руденко.

Подобные предупреждения звучат не впервые. Примерно месяц назад представители МИД РФ уже заявляли о возможных ответных действиях, если Сеул присоединится к формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).