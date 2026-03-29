В Москве выступили с угрозами еще одной стране из-за поставок оружия Киеву

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва может прибегнуть к ответным мерам, если Южная Корея примет участие в поставках летального оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yonhap.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью российским пропагандистам.
По его словам, Москва уже неоднократно доносила свою позицию до южнокорейской стороны через различные каналы.
Руденко подчеркнул, что Россия считает недопустимым участие Южной Кореи в поставках вооружения Украине, в том числе в рамках международных инициатив.
"Мы последовательно доводили до южнокорейской стороны разными каналами принципиальную позицию России по поводу недопустимости участия Южной Кореи в прямых или косвенных поставках летального оружия киевскому режиму, в частности в рамках инициативы PURL", — заявил он.
Российский дипломат также предупредил о возможных последствиях для двусторонних отношений.
По его словам, в случае реализации таких шагов сотрудничество между странами может существенно ухудшиться.
"В противном случае двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Руденко.
Подобные предупреждения звучат не впервые. Примерно месяц назад представители МИД РФ уже заявляли о возможных ответных действиях, если Сеул присоединится к формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Напоминаем, что на фоне глобального энергетического кризиса, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке, Вьетнам заключил с Россией соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции, демонстрируя стратегический разворот в сторону Москвы и стремление обеспечить собственную энергетическую независимость.
Отметим, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания назвал Южную Корею "наиболее враждебным государством" и пообещал жестко ответить на любые провокации.