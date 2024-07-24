У Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

Зазначається, що вибух стався на парковці по вулиці Синявинській. Згодом з'ясувалось, що підірвалась автівка Toyota Land Cruiser, яка належить заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. Йому відірвало ноги.

"Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядають також версію зі встановленням вибухового пристрою", - зазначили в повідомленні.

Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому. Також очевидці повідомляють про поранену жінку. Попередньо, це дружина російського військового.