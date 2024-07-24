У Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку, - ЗМІ
На півночі Москви вибухнула автівка російського військовослужбовця. Вона належить заступнику начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Зазначається, що вибух стався на парковці по вулиці Синявинській. Згодом з'ясувалось, що підірвалась автівка Toyota Land Cruiser, яка належить заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. Йому відірвало ноги.
"Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядають також версію зі встановленням вибухового пристрою", - зазначили в повідомленні.
Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому. Також очевидці повідомляють про поранену жінку. Попередньо, це дружина російського військового.
Вибухи автівок окупантів та найманців РФ
Нагадаємо, 12 квітня в Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той знаходився всередині.
Також у травні на тимчасово окупованій території України злетів у повітря автомобіль російського депутата від "Єдиної Росії".
В жовтні 2023 року повідомлялося про підрив "Москвича" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Пізніше з'ясувалося, що в авто було четверо працівників російської спецслужби. Серед них - військовий злочинець, який знущався з місцевого населення.
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