ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку, - ЗМІ

Москва, Середа 24 липня 2024 09:15
UA EN RU
У Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку, - ЗМІ Фото: у Москві підірвалось авто російського військового начальника (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На півночі Москви вибухнула автівка російського військовослужбовця. Вона належить заступнику начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Зазначається, що вибух стався на парковці по вулиці Синявинській. Згодом з'ясувалось, що підірвалась автівка Toyota Land Cruiser, яка належить заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. Йому відірвало ноги.

"Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядають також версію зі встановленням вибухового пристрою", - зазначили в повідомленні.

Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому. Також очевидці повідомляють про поранену жінку. Попередньо, це дружина російського військового.

Вибухи автівок окупантів та найманців РФ

Нагадаємо, 12 квітня в Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той знаходився всередині.

Також у травні на тимчасово окупованій території України злетів у повітря автомобіль російського депутата від "Єдиної Росії".

В жовтні 2023 року повідомлялося про підрив "Москвича" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Пізніше з'ясувалося, що в авто було четверо працівників російської спецслужби. Серед них - військовий злочинець, який знущався з місцевого населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Вибух Війська РФ
NEWS
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди