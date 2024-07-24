В Москве взорвали заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra .

Отмечается, что взрыв произошел на парковке на улице Синявинской. Впоследствии выяснилось, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий заместителю начальника ПДРЦ военной части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. Ему оторвало ноги.

"Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы было установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривают также версию по установке взрывного устройства", - отметили в сообщении.

Позже российские СМИ со ссылкой на источники в МВД РФ сообщили, что причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем. Также очевидцы сообщают о раненой женщине. Предварительно это жена русского военного.