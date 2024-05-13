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В Україні на окупованій території підірвали автомобіль депутата РФ (відео)

Україна, Понеділок 13 травня 2024 09:59
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В Україні на окупованій території підірвали автомобіль депутата РФ (відео) Фото: на території окупованої України вибухнув автомобіль російського депутата (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окупованій території України злетів у повітря автомобіль російського депутата від "Єдиної Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За словами самого російського депутата, які цитує ASTRA, нібито ще в березні він сам "злив" дані про свою машину.

Не перший випадок

Зазначимо, що подібні випадки трапляються не вперше. Так, 12 квітня в Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той знаходився всередині.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року повідомлялося про підрив "Москвича" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Пізніше з'ясувалося, що в авто було четверо працівників російської спецслужби. Серед них - військовий злочинець, який знущався з місцевого населення.

А у серпні 2022 року в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка, який був ліквідований.

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