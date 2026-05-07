Головна » Новини » Війна в Україні

В Москві на 9 травня повністю відключать інтернет та СМС

10:45 07.05.2026 Чт
1 хв
Під обмеження потрапити навіть сайти з так званого "білого списку"
aimg Олена Чупровська
Фото: в РФ офіційно підтвердили відключення інтернету в Москві 9 травня (Getty Images)
Росія готується до параду так, що жителі Москви 9 травня залишаться без мобільного інтернету - і це офіційно підтвердили російські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського Мінцифри.

9 травня в Москві буде обмежено доступ до мобільного інтернету. Під обмеження потрапить навіть так званий "білий список" сайтів - тобто ті ресурси, доступ до яких зазвичай залишається навіть при блокуваннях. Також не працюватиме сервіс надсилання СМС.

У відомстві пояснили рішення необхідністю "забезпечити безпеку святкових заходів" 9 травня.

Коли починаються обмеження

7 і 8 травня обмежень не буде, запевняє Мінцифри РФ. Відключення нібито стосується виключно дня параду - 9 травня.

Втім, раніше ми повідомляли, що обмеження розпочались ще 5 травня. Зокрема, йшлося про блокування мобільного зв'язку, надсилання СМС та проблеми з роботою онлайн-сервісів.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський висміяв відключення інтернету в Москві, назвавши це показовою ознакою того, якою є "святкова" Росія.

А в низці регіонів країни "урочистості" на 9 травня взагалі вже скасували через питання безпеки.

У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
