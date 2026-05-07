В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС

10:45 07.05.2026 Чт
1 мин
Под ограничения попасть даже сайты из так называемого "белого списка"
Елена Чупровская
В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС Фото: в РФ официально подтвердили отключение интернета в Москве 9 мая (Getty Images)
Россия готовится к параду так, что жители Москвы 9 мая останутся без мобильного интернета - и это официально подтвердили российские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского Минцифры.

9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет даже так называемый "белый список" сайтов - то есть те ресурсы, доступ к которым обычно остается даже при блокировках. Также не будет работать сервис отправки СМС.

В ведомстве объяснили решение необходимостью "обеспечить безопасность праздничных мероприятий" 9 мая.

Когда начинаются ограничения

7 и 8 мая ограничений не будет, уверяет Минцифры РФ. Отключение якобы касается исключительно дня парада - 9 мая.

Впрочем, ранее мы сообщали, что ограничения начались еще 5 мая. В частности, речь шла о блокировке мобильной связи, отправке СМС и проблемах с работой онлайн-сервисов.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский высмеял отключение интернета в Москве, назвав это показательным признаком того, какой является "праздничная" Россия.

А в ряде регионов страны "торжества" на 9 мая вообще уже отменили из-за вопросов безопасности.

В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
