Зеленський висміяв відключення інтернету в Москві через парад Путіна

20:19 05.05.2026 Вт
"Цифрова блокада" не може приховати правду
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський висміяв відключення інтернету в Москві через парад Путіна Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський висміяв відключення інтернету у Москві через підготовку до "святкування" 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня", - зазначив президент.

Глава держави також привітав санкційний крок Британії, яка застосувала обмеження щодо 35 фізичних та юридичних осіб. Вони пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.

"Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати", - наголосив Зеленський.

Наслідки відключень інтернету для росіян

У вівторок, 5 травня, Москва та Санкт-Петербург залишилися без мобільного інтернету на тлі підготовки влади до "святкування" 9 травня. У Москві та області інтернет зник близько 08:00, у Петербурзі проблеми спостерігалися з 23:30 понеділка, 4 травня.

Під час відключення інтернету у Москві не працював "білий список", до якого входять сайти та сервіси, які, за задумом російської влади, мають працювати, навіть коли всі інші не відкриваються.

Внаслідок обмежень у Москві виникли труднощі з викликом таксі, а також оплатою паркування. У столиці країни-агресорки через відключення мобільного інтернету перестали працювати деякі банкомати.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що перебої з доступом до інтернету в Москві можуть бути пов’язані саме із заходами безпеки російського диктатора та захистом від можливих атак дронів.

Під обмеження потрапило і його оточення. Зокрема, кухарям, охоронцям і фотографам заборонили користуватися громадським транспортом і пристроями з доступом до інтернету під час роботи поруч із диктатором. Ба більше, у їхніх будинках встановлюють системи відеоспостереження.

