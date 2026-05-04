Москва перед парадом Путіна масово глушитиме мобільний інтернет, - ЗМІ

Що написали в повідомленні

Мобільні оператори вже розіслали клієнтам попередження про обмеження зв'язку з 5 по 9 травня. Текст розсилки звучить так:

"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", - йдеться у повідомленні.

Оператори порекомендували використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків використовувати функцію VoLTE в налаштуваннях смартфона.

Де і коли відключать

Найжорсткіші обмеження очікуються 5, 7 і 9 травня. Під обмеження може потрапити:

увесь мобільний інтернет;

відправлення СМС;

навіть так звані "білі списки" - сайти, які зазвичай дозволені;.

Відключення торкнеться не лише центру міста, а й усієї Москви в межах МКАД.