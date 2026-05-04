Москва перед парадом Путина будет массово глушить мобильный интернет, - СМИ

Москвичи на пять дней могут остаться без мобильного интернета и СМС. Официально - ради "безопасности" во время парада 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Мобильные операторы уже разослали клиентам предупреждение об ограничении связи с 5 по 9 мая. Текст рассылки звучит так:
"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в сообщении.
Операторы порекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.
Самые жесткие ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Под ограничения может попасть:
Отключение коснется не только центра города, но и всей Москвы в пределах МКАД.
Напомним, накануне парада 9 мая в Кремле начали говорить о временном перемирии. Впрочем, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не определился, в какие именно дни будет действовать анонсированное "перемирие", и решение до сих пор не принято.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский объяснил истинное намерение Москвы.
По его мнению, Кремль хочет использовать короткое прекращение огня исключительно для того, чтобы обезопасить свой военный парад от возможных украинских ударов, а после его завершения - возобновить атаки.
Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит превратить это в тактический обман.