Москва перед парадом Путина будет массово глушить мобильный интернет, - СМИ

13:35 04.05.2026 Пн
2 мин
Отключат даже так называемые "белые сайты"
Елена Чупровская
Фото: что известно об отключении интернета в Москве (Getty Images)

Москвичи на пять дней могут остаться без мобильного интернета и СМС. Официально - ради "безопасности" во время парада 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что написали в сообщении

Мобильные операторы уже разослали клиентам предупреждение об ограничении связи с 5 по 9 мая. Текст рассылки звучит так:

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в сообщении.

Операторы порекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.

Где и когда отключат

Самые жесткие ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Под ограничения может попасть:

  • весь мобильный интернет;
  • отправка СМС;
  • даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены;.

Отключение коснется не только центра города, но и всей Москвы в пределах МКАД.

Напомним, накануне парада 9 мая в Кремле начали говорить о временном перемирии. Впрочем, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не определился, в какие именно дни будет действовать анонсированное "перемирие", и решение до сих пор не принято.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский объяснил истинное намерение Москвы.

По его мнению, Кремль хочет использовать короткое прекращение огня исключительно для того, чтобы обезопасить свой военный парад от возможных украинских ударов, а после его завершения - возобновить атаки.

Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит превратить это в тактический обман.

