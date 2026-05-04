ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Москва перед парадом Путина будет массово глушить мобильный интернет, - СМИ

13:35 04.05.2026 Пн
2 мин
Отключат даже так называемые "белые сайты"
aimg Елена Чупровская
Москва перед парадом Путина будет массово глушить мобильный интернет, - СМИ Фото: что известно об отключении интернета в Москве (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Москвичи на пять дней могут остаться без мобильного интернета и СМС. Официально - ради "безопасности" во время парада 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский

Что написали в сообщении

Мобильные операторы уже разослали клиентам предупреждение об ограничении связи с 5 по 9 мая. Текст рассылки звучит так:

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в сообщении.

Операторы порекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.

Где и когда отключат

Самые жесткие ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Под ограничения может попасть:

  • весь мобильный интернет;
  • отправка СМС;
  • даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены;.

Отключение коснется не только центра города, но и всей Москвы в пределах МКАД.

Напомним, накануне парада 9 мая в Кремле начали говорить о временном перемирии. Впрочем, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не определился, в какие именно дни будет действовать анонсированное "перемирие", и решение до сих пор не принято.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский объяснил истинное намерение Москвы.

По его мнению, Кремль хочет использовать короткое прекращение огня исключительно для того, чтобы обезопасить свой военный парад от возможных украинских ударов, а после его завершения - возобновить атаки.

Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит превратить это в тактический обман.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва Интернет Кремль Парад в Москве 9 Мая
Новости
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы