Москва перед парадом Путина будет массово глушить мобильный интернет, - СМИ

Москвичи на пять дней могут остаться без мобильного интернета и СМС. Официально - ради "безопасности" во время парада 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что написали в сообщении

Мобильные операторы уже разослали клиентам предупреждение об ограничении связи с 5 по 9 мая. Текст рассылки звучит так:

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в сообщении.

Операторы порекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.

Где и когда отключат

Самые жесткие ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Под ограничения может попасть:

весь мобильный интернет;

отправка СМС;

даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены;.

Отключение коснется не только центра города, но и всей Москвы в пределах МКАД.