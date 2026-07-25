У Москві сталась масштабна пожежа з невідомих причин: вогонь гасять гелікоптери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Влада заявляє, що пожежа за адресою Автомобільний проїзд, 10 сталася з невідомих причин. На кадрах, поширених ЗМІ, помітно, як із стін ангару виходить багато густого чорного диму.

При цьому біля ангару було помітно багато рятувальників, які давали коментарі журналістам, які теж прибули до місця НП. Велика кількість рятувальників пояснюється тим, що вогонь охопив 3000 кв. До гасіння також залучали авіацію – гелікоптери.

Згодом пожежу вдалося локалізувати, а після п'ятої ранку суботи в ГУ МНС Росії написали, що жертв і постраждалих немає.