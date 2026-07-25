У Москві сталась масштабна пожежа з невідомих причин: вогонь гасять гелікоптери
На південному сході Москви горів виробничий ангар, площа займання досягла 3 тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.
Влада заявляє, що пожежа за адресою Автомобільний проїзд, 10 сталася з невідомих причин. На кадрах, поширених ЗМІ, помітно, як із стін ангару виходить багато густого чорного диму.
При цьому біля ангару було помітно багато рятувальників, які давали коментарі журналістам, які теж прибули до місця НП. Велика кількість рятувальників пояснюється тим, що вогонь охопив 3000 кв. До гасіння також залучали авіацію – гелікоптери.
Згодом пожежу вдалося локалізувати, а після п'ятої ранку суботи в ГУ МНС Росії написали, що жертв і постраждалих немає.
Нещодавні НП у Москві та регіоні
Іноді Москву атакують дрони, що призводить до пожеж та інших неприємних наслідків для росіян. Мер російської столиці Сергій Собянін щодня повідомляє про рух БпЛА на Москву - у мережі одразу з'являються відео прольотів дронів і власне вибухів та пожеж, як наслідки влучення чи збивання ППО.
Нагадаємо, ще зовсім недавно у російському Підмосков'ї горіла нафтобаза після атаки дронів. Це сталося у ніч проти 20 липня.
Дещо раніше, в ніч на 18 липня, в Московській області склад Wildberries в Електросталі охопила потужна пожежа.
Також 1 липня під Москвою було вражено вогнем Центр космічного зв'язку Збройних сил РФ. Внаслідок удару Сили оборони України вразили основну технічну будівлю комплексу, великі антени та вежу з параболічними антенами.