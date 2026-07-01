Генштаб уточнив наслідки удару по Центру космічного зв'язку РФ під Москвою

Ураження стратегічного військового об'єкта під Москвою виявилося масштабнішим, ніж повідомлялося раніше. Нові результати підтвердили після аналізу отриманих даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

У Генштабі повідомили, що за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження Центру космічного зв'язку Збройних сил РФ у районі селища Бєлоомут Московської області. Удар по об'єкту було завдано 26 червня.

За даними військових, цей центр є найбільш модернізованим і найпотужнішим вузлом зв'язку російської армії у центральному регіоні країни.

Унаслідок удару Сили оборони України уразили основну технічну будівлю комплексу, великі антени та вежу з параболічними антенами. Частину антенного обладнання, як уточнили у Генштабі, було знищено.

Що відомо про атаки на "Дубну"

Нагадаємо, днем раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження російського Центру космічного зв'язку "Дубна".