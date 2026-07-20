На Москву масово летять дрони, у Підмосков'ї палає нафтобаза (фото, відео)

У ніч на 20 липня і вранці цього дня Москва і Підмосков'я зазнали масової атаки дронів. У регіоні вже фіксується кілька осередків займання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи з 02:53, мер Москви Сергій Собянін почав активно писати, що в регіоні працює ППО. Виходячи з його слів, станом на 04:05 протиповітряна оборона збила вже нібито 58 безпілотників.

Причому у двох публікаціях зазначалося, що дрони просто збиті, а не "на підльоті до Москви". Це може говорити про те, що частина безпілотників могли долетіти до столиці РФ.

До речі, деякі російські ЗМІ вказували, що в Московській області запроваджували ракетну небезпеку, але пізніше скасували.

Ближче до 4 ранку OSINT-пабліки стали масово публікувати відео, на яких видно як мінімум один осередок пожежі. Попередньо під ударом дронів опинилася нафтобаза в підмосковному Подільську.

Ще трохи пізніше з'явилася інформація, що в місті не один, а аж два, а то й три вогнища займання. Одним із таких місць міг стати склад Wildberries. Принаймні, зважаючи на кадри відео, там почали проводити евакуацію персоналу.

Влада інформацію про наслідки поки що ніяк не коментувала.

Оновлено о 04:40

OSINT-пабліки уточнюють, що, за попередніми даними, у Подольську було атаковано одразу дві бази Wildberries та одну нафтобазу.